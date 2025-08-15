Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Авангарда» Буше рассказал, насколько он был вовлечён в трансферный процесс клуба

Тренер «Авангарда» Буше рассказал, насколько он был вовлечён в трансферный процесс клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, насколько он был вовлечён в трансферный процесс омского клуба.

— Насколько вы были вовлечены в трансферную кампанию?
— Очень вовлечён, у меня, можно сказать, не было летнего отпуска! Мы просмотрели более 125 игроков, я сделал кучу звонков генменеджерам, тренерам, игрокам, чтобы быть уверенным, что мы берём правильных людей. Ориентироваться только на статистику – это ошибка, потому что можно нарваться на неправильное отношение к делу, плохую рабочую этику и дисциплину. А мы хотели получить людей, которые подходят к нашей культуре. Культура важнее индивидуальной статистики. И по всем новичкам мы проделали огромную домашнюю работу, чтобы они нам подходили не только по игровым качествам, но и по человеческим, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ги Буше читайте на «Чемпионате»:
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
Эксклюзив
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android