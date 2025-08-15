Тренер «Авангарда» Буше рассказал, насколько он был вовлечён в трансферный процесс клуба

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, насколько он был вовлечён в трансферный процесс омского клуба.

— Насколько вы были вовлечены в трансферную кампанию?

— Очень вовлечён, у меня, можно сказать, не было летнего отпуска! Мы просмотрели более 125 игроков, я сделал кучу звонков генменеджерам, тренерам, игрокам, чтобы быть уверенным, что мы берём правильных людей. Ориентироваться только на статистику – это ошибка, потому что можно нарваться на неправильное отношение к делу, плохую рабочую этику и дисциплину. А мы хотели получить людей, которые подходят к нашей культуре. Культура важнее индивидуальной статистики. И по всем новичкам мы проделали огромную домашнюю работу, чтобы они нам подходили не только по игровым качествам, но и по человеческим, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.