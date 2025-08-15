«Поражает грандиозность и России в целом, и Петербурга». Буше — о предсезонке «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о проведении своей первой предсезонки омского клуба в России.

— Ваша первая предсезонка здесь, как пока всё идёт?

— Всё невероятно и потрясающе! Во-первых, хоккейная инфраструктура – это первая причина, почему мы здесь проводим сборы. Всё идеально – арена, отель. И вдобавок такой красивый город, все мероприятия здорово организованы, погода потрясающая. Помню, как приезжал сюда со сборной Канады, но тогда мы прилетели всего на один день, и у меня не было времени погулять по городу. А сейчас всё великолепно, я поездил по миру достаточно, и Петербург – один из самых красивых городов. Он просто невероятен.

— Что уже успели увидеть?

— Вчера пять часов по городу гулял! Посмотрел Петропавловскую крепость, поднялся на Исаакиевский собор. И тут так чисто! Я был в Венеции, в Амстердаме, Петербург мне немного напоминает их из-за каналов. Я бы сказал, что этот город — микс Москвы, Венеции и Амстердама. Поражает грандиозность и России в целом, и здесь это тоже чувствуется. И тут много воды, что создаёт особенную атмосферу, здесь просто великолепно себя чувствуешь.

— Чья была идея провести сборы в Петербурге?

— Евгения (Кожевникова – председателя совета директоров «Авангарда». – Прим. «Чемпионата»). Мы рассматривали Сочи, разные варианты. Была идея уехать из города, на природу, но я сказал ему, что для нас, легионеров, лучше наоборот – посмотреть какой-нибудь город. Особенно мне как канадцу, дома я и так окружён природой. А тут интересно посмотреть архитектуру, прочувствовать город. И Евгений сказал, что в таком случае Петербург – лучший вариант. И для нас, и для него тоже, потому что он здесь живёт и работает. Есть ещё ребята в команде, которые живут тут. И для легионеров здорово начать знакомство с Россией с Петербурга, красивее ничего не найдёшь. Так что Петербург полностью оправдал ожидания и даже превзошёл, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.