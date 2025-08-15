Ги Буше: поначалу я должен был затыкать течи в крыше «Авангарда». Теперь мы её чиним

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подробно рассказал об изменениях в омском клубе в нынешнее межсезонье.

— Для вас необычно было быть настолько вовлечённым в трансферный процесс?

— Ты всегда вовлечён, но в НХЛ всё иначе. Это гигантская лига, у клубов огромные штаты менеджмента – скауты, рекрутеры, помощники генменеджеров и прочее. Конечно, тренеры тоже могут высказать своё мнение, но это зависит от многих факторов – генменеджера, владельца, философии организации, бюджета, контрактных ситуаций. Самая сложное в работе тренера не тренировать, а то, что ты зависишь от ограничений – будь то бюджета или контрактов и прочего. И тренеру приходится лавировать среди этого. А здесь легче по этой части.

Меня пригласили сюда, чтобы читать ситуацию. Как вы помните, когда я приехал, «Авангард» штормило. И поначалу я должен был просто затыкать течи в прохудившейся крыше. Заткнули одну – течёт из другой, и так далее. Но когда критический момент пройден, хочется уже починить крышу основательно. Вот в этой работе и прошло лето, я обретал понимание команды, лиги, культуры, какие у нас игроки. Думаю, нам повезло провести самый сложный плей-офф из всех, потому что в первом раунде мы попали на действующего чемпиона, топ-команду, а во втором – на будущего, который всех рвал. И мы были близки к проходу дальше, но я и раньше говорил, что это был максимум. У нас не было глубины, и мы выжали из себя всё что могли.

Теперь я уже знаком с лигой, знаю требования. И моей задачей было донести до руководства, от чего надо избавиться и что надо сделать, чтобы двигаться вперёд и быть на том же уровне, что другие топ-клубы, или даже лучше. Очень многое нужно, чтобы выдержать регулярку КХЛ, а потом пройти четыре раунда плей-офф. Одной удачи недостаточно. Летом мы работали над тем, чтобы заполучить всё нужное. Пока у нас нет всего, но мы сделали огромные шаги вперёд. И мы подобрали правильных игроков, единственная сложность – команда наполовину обновилась, а биться надо будет с первых же матчей с такими командами, как «Локомотив», у которого состав уже давно сыгран. Игроки у нас качественные, теперь надо сделать, чтобы они сыгрались вместе, это вопрос «химии», взаимоотношений, лидерства, а не статистики. Это ещё предстоит строить. Но, по крайней мере, в этом году мне гораздо легче, потому что ребята, которые остались с прошлого сезона, уже знают мои требования и помогают мне. Это точка старта, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.