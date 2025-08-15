«Мы никого не хотели выгонять. Это вопрос математики». Тренер «Авангарда» Буше — о Ткачёве

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал об уходе нападающего Владимира Ткачёва из омского клуба. Напомним, впоследствии форвард пополнил состав «Металлурга».

— Вы говорили, что вам нужны неэгоисты, игроки с хорошей этикой. Ткачёв не такой игрок?

— Ситуация с Ткачёвым – это математика, не более. Со всеми шли переговоры, я в них не участвую, вопроса денег не касаюсь вообще. Если бы я мог, то взял бы всех самых дорогих игроков, но это так не работает.

— То есть вы бы его сохранили, если бы могли?

— Мы всех старались сохранить — и Буше, которому предлагали новый контракт зимой, и других. Это мудрёные вопросы, в которых я вообще не участвую. После сезона мы обсудили, что нам нужно, но была проблема потолка зарплат. Так же случилось в «Торонто» с Митчем Марнером, его там не смогли вписать под потолок зарплат. В приоритете у нас было улучшить линию обороны, без неё титулы не выигрываются. И мы не знали заранее, во сколько нам это встанет и скольких игроков мы сможем заполучить.

Когда вопрос с обороной был решён, картина стала прорисовываться. Ага, теперь у нас осталось вот столько денег, и нам нужно ещё вот столько игроков. А после обороны приоритет – центры. Мы подписали Потуральски, что осталось? Это работа менеджмента.

— То есть можно сказать, что вам пришлось пожертвовать Ткачёвым?

— Именно так, пришлось пожертвовать, и не только им. Пришлось пойти на жертвы, чтобы собрать состав. Это вопрос математики. Мне повезло, что я не касаюсь денежных вопросов. Могу только порекомендовать, кого я бы хотел видеть. Например, в январе мы рекомендовали таких ребят, как Буше, Спунер, и других. На тот момент они были в наших планах, но потом переговоры, задержки, и планы меняются. Ничего плохого не случилось, просто в хоккее всё очень быстро меняется. Сейчас так, а завтра уже может быть всё иначе. Но в нашей команды не было никого, кого бы мы хотели выгнать. Просто пришлось принимать решения, чтобы собрать лучший возможный состав по определённым позициям. И в процессе стало понятно, что мы можем себе позволить, а что – нет. Я говорю в целом, а не о конкретном игроке. Тебе может нравиться игрок, но если тебе надо заполнить три позиции, а зарплаты этого игрока как раз будет достаточно, чтобы их закрыть, то закрыть три позиции подчас важнее, чем закрыть одну. И с центрами это важнее всего. Какими бы хорошими ни были крайние, нужно иметь деньги под потолком, чтобы закрыть приоритетные вопросы. Так что нет тут никакой истории. Мой ответ прост: будь то Ткачёв или другие ребята, весь вопрос математики в эру потолка зарплат. Очень сложная головоломка. Даже сейчас нам нужны ещё два игрока, но их надо будет вписать в потолок. Что-то мы хотели сделать, однако не могли. Это ежедневная борьба. Даже богатые команды не могут получить абсолютно всё что хотят, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.