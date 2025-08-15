Скидки
Ги Буше: стандарты КХЛ растут. Сейчас все пытаются угнаться за «Локомотивом»

Ги Буше: стандарты КХЛ растут. Сейчас все пытаются угнаться за «Локомотивом»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о своих впечатлениях об изменениях в клубах во время межсезонья КХЛ.

— В КХЛ за лето очень много всего случилось, следили за новостями?
— Сам не читал, но о громких новостях мне сообщали. На мой взгляд, в прошлом сезоне лига сделала огромный шаг вперёд в качестве команд. У топ-команд есть определённые стандарты, и другие клубы их увидели. Посмотрите на «Локомотив», если хочешь взять титул, надо будет догнать их, становиться всё лучше и лучше. Из того, что я увидел в это межсезонье, стандарты в КХЛ растут в плане того, чтобы становиться лучше. Кроме того, сюда сейчас приехали некоторые очень хорошие североамериканские игроки, это тоже повышает стандарты. Сейчас, мне кажется, все пытаются угнаться за «Локомотивом» и его высокими стандартами, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
