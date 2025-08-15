Ги Буше: удивился, что Хартли решил вернуться к работе. Но это пойдёт КХЛ на пользу

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил назначение Боба Хартли на пост наставника ярославского «Локомотива».

— Были новости, которые вас удивили?

— Удивлён, что Боб решил вернуться! Мы вместе работали на телевидении в Монреале, я с ним общался перед тем, как приехать в «Авангард». И у него была чёткая позиция, что он больше тренировать не будет. Не только в России, а вообще. И я очень удивился, когда узнал, что он возвращается к работе. Для него это уже не необходимость, может, он решил принять новый вызов.

— Может, соскучился по хоккею.

— Может, да. Я три года работал на телевидении, это весело, но, когда привык к тренерскому делу, работе под давлением, это совсем не то. Иногда прям чешется найти новый вызов. Так что я удивился, однако уверен, что лиге это пойдёт на пользу. Он очень хороший тренер, и у него отличная команда. Понятно, что стандарты в «Локомотиве» не снизятся. Ещё и Жерар Галлан в «Шанхае». Уровень лиги высокий, и это будет привлекать людей с хорошим послужным списком. Качественные тренеры, качественные игроки, и уровень КХЛ высок, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.