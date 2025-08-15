Ги Буше: счастлив, что принял решение приехать в Россию. Получаю тут удовольствие

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о своих впечатлениях от работы в России.

— Вы, Боб [Хартли], Жерар [Галлан]. Что вообще думаете о том, что такие маститые тренеры стали ехать в Россию?

— Не думаю, что это тренд, скорее, отдельные истории. Но это больше вопрос к тем, кто нас нанял. Мы же не сами искали работу в России. Мне лично годами звонили с предложениями, но по личным причинам я их не рассматривал. А сейчас дети выросли, ситуация изменилась. Я никогда не боялся ехать в Россию или вообще в другую страну, я же три года работал в Швейцарии и в целом открыт к разным культурам и вызовам.

Евгений позвонил мне в прошлом году, и потом ещё и ещё. Но тогда момент был неподходящим, мне меняли сустав в колене. К тому же мне ещё два года платил «Торонто», я думал – можно отдохнуть, залечить колено, а потом уже думать. Но Евгений был очень настойчив, к тому же мы хорошо поладили. Он человек «сейчас», я тоже. Если мы хотим что-то сделать, то делаем это сразу, и не считаем что-то невозможным. А меня подстёгивает, когда вокруг меня такие люди. И мы общались неделю, две, и я решил серьёзно рассмотреть эту возможность. Поговорил с семьёй и так оказался здесь. Это случилось в очень неожиданный момент, но я очень благодарен и счастлив, что принял это решение, потому что я тут получаю огромное удовольствие, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.