Плющев: всегда удивлялся, что в основе «Трактора» Кузнецову не находилось места

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об игре Евгения Кузнецова за «Трактор» в начале карьеры форварда.

— Кузнецов начинал у вас, сразу было видно, что его ждёт яркое будущее?
— В принципе, да. Он был на год младше большинства хоккеистов. И очень меня просил: «Вы меня не отдавайте в сборную 1982 года». Я отвечал: «Женя, я и не собираюсь. Ты имеешь в моей команде собственную позицию. На тебя рассчитываем». И всегда удивлялся, что в основе «Трактора» ему не находилось места. «Назаров говорит, что я игрок не его видения хоккея», — объяснял Кузнецов… А потом Назаров всех уверял, что воспитал этого форварда (улыбается), — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Плющев — о молодом Овечкине: сказать, что паренёк станет легендой НХЛ, я бы не осмелился
