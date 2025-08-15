Форвард «Нью-Джерси» Грицюк рассказал, к чему ему придётся привыкать в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал про особенности игры «дьяволов» в Национальной хоккейной лиге.

«Советы мне давал Сергей Брылин (тренер «Нью-Джерси». — Прим. «Чемпионата»): готовиться физически и морально, суперлегко, как и суперсложно, не будет. Надо быть готовым к тому, что поменяется язык, образ жизни. Он [Брылин] мне сказал, что придётся много кататься, команда практикует активный хоккей. Поэтому готовлюсь к тому, что будет много объёмного катания», — приводит слова Грицюка ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Нью-Джерси Дэвилз» закончил выступления в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в пяти матчах «Каролине Харрикейнз». За команду в прошлом сезоне не выступал ни один российский хоккеист.