Иван Демидов возглавил топ-5 лучших проспектов «Монреаля» по версии сайта НХЛ

Российский нападающий Иван Демидов возглавил топ-5 лучших проспектов «Монреаль Канадиенс» по версии сайта НХЛ.

«Демидов провёл межсезонье, тренируясь в Монреале. Ожидается, что он начнёт сезон в одном из первых двух звеньев «Канадиенс». Для 19-летнего игрока, который провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и Кубке Стэнли, ключевой станет способность оправдывать заоблачные ожидания», — написал журналист Адам Кимельман в статье.

Полностью топ-5 лучших проспектов «Монреаль Канадиенс» наступающего сезона по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Иван Демидов (нападающий);

2. Давид Райнбахер (защитник);

3. Майкл Хейдж (нападающий);

4. Джейкоб Фаулер (вратарь);

5. Оуэн Бек (нападающий).