Российских журналистов, прибывших на Аляску, разместили на арене местного хоккейного клуба

Российских журналистов, прибывших на Аляску для освещения переговоров президентов России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, разместили на арене хоккейного клуба Alaska Anchorage Seawolves, сообщает «РИА Новости».

Фото: РИА Новости

Сообщается, что для журналистов в спортивном комплексе установили спальные места с перегородками. Репортёрам кремлёвского пула предстоит отдыхать на раскладушках. В комплексе поставили указатели на русском языке.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в 11:30 (22:30 по московскому времени) сегодня, 15 августа.

