Российских журналистов, прибывших на Аляску, разместили на арене местного хоккейного клуба

Российских журналистов, прибывших на Аляску для освещения переговоров президентов России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, разместили на арене хоккейного клуба Alaska Anchorage Seawolves, сообщает «РИА Новости».
Фото: РИА Новости
Сообщается, что для журналистов в спортивном комплексе установили спальные места с перегородками. Репортёрам кремлёвского пула предстоит отдыхать на раскладушках. В комплексе поставили указатели на русском языке.
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в 11:30 (22:30 по московскому времени) сегодня, 15 августа.
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказались о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.