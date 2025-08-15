Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами, сообщает пресс-служба китайского клуба. Состав пополнили: вратарь Патрик Рыбар, защитники Джейк Бишофф и Александр Брынцев, а также нападающие Гейдж Куинни и Павел Акользин.

В минувшем сезоне 31-летний Рыбар провёл за «Спартак» и «Куньлунь» 27 матчей, где одержал 12 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,23.

31-летний Джейк Бишофф последние четыре сезона провёл в фарм-клубе «Вегас Голден Найтс» «Хендерсон Сильвер Найтс» в АХЛ. Всего в рамках АХЛ игрок обороны провёл 367 матчей, где набрал 110 (27+83) очков.

Брынцев в прошлом сезоне выступал за «Амур», где в 50 играх записал на свой счёт 7 (1+6) очков.

30-летний Куинни последние пять сезонов играл в «Хендерсон Сильвер Найтс». В АХЛ форвард провёл 383 игры, где набрал 280 (114+166) очков.

Павел Акользин прошлый сезон выступал за СКА и «Металлург». В 64 играх регулярки 34-летний нападающий записал на свой счёт 16 (10+6) очков.