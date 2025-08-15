Генеральный менеджер «Шанхая» подробно рассказал о новичках клуба

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий подробно рассказал о новичках клуба. Напомним, ранее китайский клуб объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами: вратарём Патриком Рыбаром, защитниками Джейком Бишоффом и Александром Брынцевым, а также нападающими Гейджем Куинни и Павлом Акользиным.

«Рады представить болельщикам первых игроков нашей команды в новом сезоне. Всем понятны те временные сложности, с которыми мы столкнулись при комплектовании, но, считаю, нам удалось собрать боеспособный коллектив, из которого тренерскому штабу предстоит сделать достойную команду. При формировании состава мы старались делать ставку на опытных и мастеровитых хоккеистов, поскольку времени для раскачки у нас нет, — предсезонная подготовка будет короткой, и тренерскому штабу Жерара Галлана нужно будет поставить игру в кратчайшие сроки. В целом по всему составу могу сказать, что главный тренер доволен нашим подбором игроков, они подходят под его игровую модель.

Патрик Рыбар – голкипер национальной команды Словакии, в прошедшем чемпионате играл за «Спартак» и «Куньлунь». Надёжный и опытный вратарь, с хорошими габаритами, что немаловажно в современном хоккее. Грамотно читает игру, подвижный, пластичный. В защитной линии контракты подписаны с Александром Брынцевым, а также с Джейком Бишоффом. Брынцев игрок с хорошим катанием, умело работает клюшкой, всегда стабилен. Бишофф провёл почти 400 матчей в АХЛ и привлекался в основу «Вегаса» в НХЛ. Это крепкий двусторонний защитник, способный играть по 20-22 минуты за матч, здорово действует в большинстве и меньшинстве, блокирует много бросков.

Нападающий Павел Акользин выигрывал Кубок Гагарина, при своих габаритах это достаточно техничный форвард, способный отработать как у своих, так и у чужих ворот. Наконец, ещё один игрок из АХЛ, нападающий Гейдж Куинни. Техничный центр с высоким хоккейным IQ, уверенно играющий на «точке». Настоящий бомбардир: более 400 матчей и почти 300 очков, из которых 36 — в прошлом сезоне. Как и Бишофф, поднимался в НХЛ в «Вегас». Способен создать момент для партнёров или завершить его самостоятельно, с отличными диспетчерскими качествами и голевым чутьём», — цитирует Варицкого пресс-служба «Шанхая».