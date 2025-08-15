«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Джейком Масси

«Барыс» заключил односторонний контракт с Джейком Масси, соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

28-летний канадский защитник был задрафтован «Каролиной Харрикейнз» в 2015 году. Позднее в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Бэрс»» Масси дважды стал обладателем Кубка Колдера. В минувшем сезоне Джейк провёл в АХЛ 23 матча, за которые отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами. Всего в АХЛ игрок обороны провёл 152 матча, где записал на свой счёт 31 (10+21) очко.

В прошлом сезоне «Барыс» стал худшей командой Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата. В межсезонье команду возглавил тренер Михаил Кравец.