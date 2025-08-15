Скидки
Быков: надеюсь, Путин и Трамп найдут разумное решение для наших спортсменов

Быков: надеюсь, Путин и Трамп найдут разумное решение для наших спортсменов
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в контексте возможности улучшения ситуации с допуском российских спортсменов на международную арену.

«Надеюсь, на встрече Путина и Трампа будет принято разумное и благополучное решение для наших спортсменов. И мы сможем снова воочию видеть ребят и поддерживать их в достижении побед.

Сегодня нашим спортсменам очень тяжело. Они посвящают свою жизнь спорту. Им важно состязаться с другими нациями, сопоставлять свои возможности и стремиться к победам. Можно заставлять отказываться их от флага и гимна, но сердце, душу и Родину не поменять. Они есть и останутся русскими спортсменами. На верхней части пьедестала они будут петь наш гимн. Всё будет, как мы решим», — цитирует Быкова Metaratings.

