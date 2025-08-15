Российские журналисты были шокированы тем, как их разместили на хоккейном стадионе Аляски

Представители СМИ из России были шокированы тем, как их разместили на хоккейном стадионе Аляски для освещения переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, сообщает специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
«Приезжаешь на спортивную арену аляскинской университетской команды «Морские волки», чтобы переночевать тут, как предписано, и обнаруживаешь, что о тебе, как и обо всех российских журналистах, позаботился Международный Красный Крест. Здесь вспомнили ковидный опыт и развернули ночной госпиталь для журналистов. Чёрные ширмы, образующие двухместные палаты, комплект белья с одеялом и подушкой, душевые кабины… Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ», — заявил Колесников.
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в 11:30 (22:30 по московскому времени) сегодня, 15 августа.