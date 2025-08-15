«Команда идёт за Кубком Гагарина». Агент Ливо — о переходе игрока в «Трактор»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Джоша Ливо, рассказал о подписании контракта форварда с челябинским клубом.

«Джош Ливо подписал однолетний контракт с «Трактором». Было ещё предложение от «Ак Барса», но мы сделали выбор в пользу Челябинска. В «Тракторе» давно хотели видеть Джоша, генеральный менеджер клуба Алексей Волков и главный тренер Бенуа Гру общались с хоккеистом несколько раз, проявляли свою заинтересованность. Команда идёт за Кубком Гагарина, это очень важно для нас», — сказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее стало известно, что Ливо подписал однолетнее соглашение с «Трактором».