«Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым

«Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым
«Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 33-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач. В плеф-офф Никита провёл 17 игр, в которых заработал 11 (5+6) очков. Всего на счету форварда 717 матчей в КХЛ и 691 (252+439) очко.

Напомним, ранее Гусев подписывал пробный контракт с московским «Динамо» до 21 августа 2025 года.

