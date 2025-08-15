Скидки
Тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий умер в возрасте 49 лет

Тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий умер в возрасте 49 лет
Главный тренер клуба Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) «Гранит-Чехов» белорус Алексей Вербицкий умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник белорусского хоккея, Вербицкий защищал цвета таких клубов, как «Юность», «Тивали», «Белсталь», «Неман», «Керамин», «Витебск», «Гомель» и «Брест». В его активе — пять чемпионских титулов Беларуси и выступления за национальную команду страны.

Тренерская карьера Вербицкого началась с работы в солигорском «Шахтёре» и пинских «Ястребах». В последние сезоны он трудился с «АКМ-Юниор» в МХЛ и «АКМ-Новомосковск». Летом этого года он возглавил МХК «Гранит-Чехов», 11 июля приступил к работе в Долгопрудном, начав просмотр игроков к новому сезону.

«Его внезапный уход — невосполнимая потеря для всего хоккейного сообщества. Алексей Валерьевич был не только профессионалом своего дела, но и замечательным человеком, которого ценили коллеги и уважали игроки. От всего коллектива МХК «Гранит-Чехов» выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея Валерьевича. Скорбим вместе с вами. Вечная память», — сказано в сообщении команды.

