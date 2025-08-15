Плющев: один губернатор оборвал мне трубку, предлагая услуги своего сына

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что один из губернаторов просил взять в команду его сына.

«Один губернатор оборвал мне трубку, предлагая услуги своего сына. Говорю: «Я бы с удовольствием, но вот у меня четыре центральных нападающих, кого он сильнее? Если возьму вашего сына, хорошему хоккеисту перекрою кислород в сборной, а может, и вообще лишу путёвки в большой хоккей. Да и потом, как на меня остальные ребята будут смотреть? Скажут: ты его взял, иди с ним и играй». Очень важно, когда подопечные тебе полностью доверяют, не обсуждают твоих решений. А когда видят, что работаешь в угоду кому-то, совсем другое отношение», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».