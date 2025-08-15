Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: один губернатор оборвал мне трубку, предлагая услуги своего сына

Плющев: один губернатор оборвал мне трубку, предлагая услуги своего сына
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что один из губернаторов просил взять в команду его сына.

«Один губернатор оборвал мне трубку, предлагая услуги своего сына. Говорю: «Я бы с удовольствием, но вот у меня четыре центральных нападающих, кого он сильнее? Если возьму вашего сына, хорошему хоккеисту перекрою кислород в сборной, а может, и вообще лишу путёвки в большой хоккей. Да и потом, как на меня остальные ребята будут смотреть? Скажут: ты его взял, иди с ним и играй». Очень важно, когда подопечные тебе полностью доверяют, не обсуждают твоих решений. А когда видят, что работаешь в угоду кому-то, совсем другое отношение», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Материалы по теме
Плющев: всегда удивлялся, что в основе «Трактора» Кузнецову не находилось места
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android