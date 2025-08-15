Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В московском «Динамо» высказались о новом контракте Никиты Гусева

В московском «Динамо» высказались о новом контракте Никиты Гусева
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о новом контракте форварда Никиты Гусева с клубом.

«На радость всем наших болельщикам объявляем о том, что один из лучших игроков лиги останется в московском «Динамо» до конца сезона-2025/2026. Переговоры были долгими, но завершились успешно.

Никита Гусев — большой профессионал и мастер с большой буквы. Из года в год он доказывает всем, на что способен. Голы и передачи феномена под 97-м номером заставляют восхищаться зрителей его игрой не только в России, но и во всём мире. Креатив, видение площадки, ум, работа на команду — всё это и не только говорит о высочайшем уровне мастерства нападающего. Мы готовимся начать третий сезон вместе с Никитой и уверены, что он принесёт большую пользу команде ради общей цели!» — цитирует Сушко пресс-служба «Динамо».

Материалы по теме
Официально
«Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android