Грицюк рассказал, как общение с Бобом Хартли поможет ему в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал, как общение с тренером Бобом Хартли во время выступления за «Авангард» поможет ему в НХЛ.

«Думаю, будет полегче, потому что я уже слышал английскую речь Хартли, выучил для себя какие-то хоккейные термины. Потому что всегда с Бобом общались на хоккейном сленге, и тут есть определённый толчок для меня. В плане же системы, как мне кажется, Боб играет в хоккей, совсем разный по сравнению с тем, как играет главный тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф. Так что системы у обоих тренеров разные», — приводит слова Грицюка ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Нью-Джерси Дэвилз» закончил выступления в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в пяти матчах «Каролине Харрикейнз». За команду в прошлом сезоне не выступал ни один российский хоккеист.