Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Грицюк рассказал, как общение с Бобом Хартли поможет ему в НХЛ

Грицюк рассказал, как общение с Бобом Хартли поможет ему в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал, как общение с тренером Бобом Хартли во время выступления за «Авангард» поможет ему в НХЛ.

«Думаю, будет полегче, потому что я уже слышал английскую речь Хартли, выучил для себя какие-то хоккейные термины. Потому что всегда с Бобом общались на хоккейном сленге, и тут есть определённый толчок для меня. В плане же системы, как мне кажется, Боб играет в хоккей, совсем разный по сравнению с тем, как играет главный тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф. Так что системы у обоих тренеров разные», — приводит слова Грицюка ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Нью-Джерси Дэвилз» закончил выступления в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в пяти матчах «Каролине Харрикейнз». За команду в прошлом сезоне не выступал ни один российский хоккеист.

Материалы по теме
Форвард «Нью-Джерси» Грицюк рассказал, к чему ему придётся привыкать в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android