Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зарипов предложил ввести ограничение на иностранных тренеров в КХЛ

Зарипов предложил ввести ограничение на иностранных тренеров в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов предложил ввести ограничение на иностранных тренеров в Континентальной хоккейной лиге.

— В КХЛ стало больше иностранных тренеров. Что думаете об этом, не пора ли дать дорогу нашим тренерам?
— Нашим тренерам всегда надо давать дорогу, но не во всех клубах этого придерживаются. Наверное, статистика пошла в сторону иностранных тренеров не просто так, может быть, где‑то руководители видят спад своих командных результатов и приходят к такому. Но мы не сомневаемся в компетенции этих приезжих тренеров. Это хорошие тренеры с большим опытом. Дай бог, они внесут в наш чемпионат что‑то новое, и наши игроки и тренерские составы будут перенимать опыт. Это нормально, просто здесь тоже нужно ввести какие‑то рамки, которые нельзя переходить, как есть у нас лимит на легионеров, что‑то наподобие такого, — цитирует Зарипова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?
Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android