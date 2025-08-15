Зарипов предложил ввести ограничение на иностранных тренеров в КХЛ

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов предложил ввести ограничение на иностранных тренеров в Континентальной хоккейной лиге.

— В КХЛ стало больше иностранных тренеров. Что думаете об этом, не пора ли дать дорогу нашим тренерам?

— Нашим тренерам всегда надо давать дорогу, но не во всех клубах этого придерживаются. Наверное, статистика пошла в сторону иностранных тренеров не просто так, может быть, где‑то руководители видят спад своих командных результатов и приходят к такому. Но мы не сомневаемся в компетенции этих приезжих тренеров. Это хорошие тренеры с большим опытом. Дай бог, они внесут в наш чемпионат что‑то новое, и наши игроки и тренерские составы будут перенимать опыт. Это нормально, просто здесь тоже нужно ввести какие‑то рамки, которые нельзя переходить, как есть у нас лимит на легионеров, что‑то наподобие такого, — цитирует Зарипова «Матч ТВ».