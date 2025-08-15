Скидки
Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от работы в России

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от работы в России и жизни в Санкт-Петербурге.

«КХЛ для меня — абсолютно новый опыт, но я с нетерпением его жду. Со мной будет Майк Келли — мой многолетний ассистент. Да, придётся кое-что подстроить под реалии лиги, но у меня уже был успешный опыт международного хоккея с командой Канады в разных ситуациях.

Я бывал в России с командой Канады и как игрок, и как тренер. Москва оставила отличные впечатления. Друзья и знакомые хоккеисты из Северной Америки, кто играл в Санкт-Петербурге, говорят, что это потрясающий город и никаких проблем там не будет. Я уверен, что мне понравится», — заявил Галлан в эфире радио TSN.

