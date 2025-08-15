Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан: моя цель — вывести команду в плей-офф

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан ответил, покинет ли команду, если получит предложение из НХЛ, а также рассказал о целях и задачах клуба на грядущий сезон.

«Если поступит предложение из НХЛ, смогу ли я просто встать и уехать? Нет, конечно. Я ждал своего шанса два года. Принял это предложение, еду в Россию, в Санкт-Петербург, чтобы тренировать «Шанхай Дрэгонс». Контракт на два года, и я намерен его выполнить. Моя цель — вывести команду в плей-офф, это наша задача», — сказал Галлан в эфире радио TSN.

О назначении 61-летнего канадского специалиста на пост главного тренера «Шанхая» стало известно 13 августа. Последним местом работы Галлана был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ канадец также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».