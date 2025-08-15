Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан: моя цель — вывести команду в плей-офф

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан: моя цель — вывести команду в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан ответил, покинет ли команду, если получит предложение из НХЛ, а также рассказал о целях и задачах клуба на грядущий сезон.

«Если поступит предложение из НХЛ, смогу ли я просто встать и уехать? Нет, конечно. Я ждал своего шанса два года. Принял это предложение, еду в Россию, в Санкт-Петербург, чтобы тренировать «Шанхай Дрэгонс». Контракт на два года, и я намерен его выполнить. Моя цель — вывести команду в плей-офф, это наша задача», — сказал Галлан в эфире радио TSN.

О назначении 61-летнего канадского специалиста на пост главного тренера «Шанхая» стало известно 13 августа. Последним местом работы Галлана был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ канадец также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Материалы по теме
Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?
Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android