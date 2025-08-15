Гендиректор «Авангарда» высказался о возможном возвращении Майкла Маклауда

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал ситуацию с возможным возвращением нападающего Майкла Маклауда в стан «ястребов». Хоккеист ранее был обвинён в сексуальном насилии, однако позже оправдан в канадском суде.

— Какова вероятность возвращения Майкла Маклауда? Судебное дело ведь завершилось.

— История там действительно сложная. Мы ждём, чем всё закончится. Но это не значит, что мы всё бросили и ждём решения Майка. Он прекрасно знает наше предложение, мы ему не раз говорили: «Приезжай, потом разберёмся, если что-то вдруг появится». Но он выбрал путь дождаться окончательной ясности в НХЛ.

Из Канады приходит противоречивая информация. Кто-то говорит, что у него есть шанс заиграть в НХЛ, кто-то — что нет, и лига примет решение подождать хотя бы год, чтобы ситуация «улеглась». Посмотрим. Майк отлично себя зарекомендовал и в клубе, и в лиге. Мы хотели бы его видеть, но параллельно работаем и по другим вариантам.

— Сколько вы готовы его ждать?

— Есть старая русская сказка про разбитое корыто — если слишком долго думать, можно остаться ни с чем. Наше предложение у него есть, мы будем рады его видеть. Но если мы решим вопросы с другими игроками, с которыми сейчас идёт работа, окно возможностей для него закроется. Он это прекрасно знает. Мы были бы рады видеть его ещё вчера и предлагали ему это, — приводит слова Чистякова «ВсеПроСпорт».