Грицюк ответил, с кем из центрфорвардов хотел бы играть в одном звене в «Нью-Джерси»

Грицюк ответил, с кем из центрфорвардов хотел бы играть в одном звене в «Нью-Джерси»
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк поделился мнением о форвардах «Дэвилз» Джеке Хьюзе и Нико Хишире. Напомним, 24-летний экс-игрок «Авангарда» и СКА ранее подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».

– С кем из центральных нападающих в «Нью-Джерси» вам хотелось бы играть в одном звене?
– Любимых хоккеистов у меня нет – их уже оцениваешь с профессиональной точки зрения. Состав команды изучил. Да, есть Джек Хьюз, Нико Хишир – центрфорварды из топ-6. Хотелось бы к ним попасть, но посмотрим, как я буду готов.

– Насколько Хьюз и Хишир уникальны по игре, пониманию хоккея?
– Хьюз хорошо катается, Хишир больше двусторонний форвард – может побороться и в обороне. Понятно, что Хьюз суперзвезда и игра всей команды строится вокруг него, чтобы был результат. Поэтому с ним в тройке будет потяжелее – будешь выполнять больше работы. Но с кем из них в тройке играть, мне без разницы, – приводит слова Грицюка ТАСС.

