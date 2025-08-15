Путин побывал в спорткомплексе «Президентский» в Магадане и пообщался с юными хоккеистами

Президент России Владимир Путин перед вылетом на Аляску осмотрел универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане, где пообщался с игроками детской хоккейной команды. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Объект площадью около 20 тыс. кв. м открыли и построили в 2023 году по поручению президента. Строительство комплекса финансировалось в рамках федеральной программы по развитию физкультуры и спорта.

В «Президентском» находятся ледовая арена, 25-метровый бассейн на восемь дорожек, универсальный спортзал для баскетбола, волейбола, мини-футбола и северного многоборья, а также бассейны с водными горками, тренажёрный зал, теннисные столы и помещения для занятий боксом, киокусинкай, карате, айкидо и другими единоборствами.

Комплекс предназначен как для оздоровительных занятий и тренировок, так и для проведения соревнований. Он рассчитан на 248 спортсменов и 600 зрителей, а ледовая арена оборудована для массового катания.

Напомним, Владимир Путин проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в 11:30 (22:30 мск) сегодня, 15 августа.