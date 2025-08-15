Двое россиян вошли в топ-5 лучших проспектов «Ванкувера» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов «Ванкувер Кэнакс» на сезон-2025/2026. Первое место в топ-10 занял 20-летний защитник Том Вилландер. В рейтинг лучших молодых игроков в системе клуба также вошли два российских хоккеиста: 17-летний вратарь Алексей Медведев и 21-летний защитник Кирилл Кудрявцев. Россияне заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Полностью топ выглядит следующим образом:

1. Том Вилландер;

2. Йонатан Леккеримяки;

3. Брэйден Кутс;

4. Алексей Медведев;

5. Кирилл Кудрявцев;

6. Сойер Минио;

7. Виктор Манчини;

8. Тай Мюллер;

9. Кирен Дервин;

10. Тай Янг.

«Кэнакс» выбрали Медведева во втором раунде драфта НХЛ — 2025 под общим 47-м номером. В регулярном чемпионате OHL — 2024/2025 на счету Медведева 34 матча: 22 победы, 91,2% сейвов и коэффициент надёжности 2,82. По итогам сезона он был включён в первую сборную новичков лиги.

Кудрявцев провёл прошлый сезон в системе «Ванкувера». Он сыграл 86 встреч за «Абботсфорд Кэнакс», набрал 36 (6+30) очков и стал чемпионом АХЛ. За главную команду из Ванкувера Кирилл провёл два матча, не отметившись результативными действиями.