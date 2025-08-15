«Появились тонкие нюансы». Нестеров — о требованиях Никитина в ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал, как изменились требования главного тренера команды Игоря Никитина после его возвращения в клуб.

– Игорь Валерьевич Никитин вернулся в ЦСКА, ты хорошо знаком с его требованиями. Они как-то изменились за годы?

– В принципе, всё то же самое. Велосипед изобретать уже не нужно. Появились какие-то тонкие нюансы, на которые мы больше обращаем внимание. В хоккее мелочи решают всё, – цитирует Нестерова пресс-служба армейского клуба.

Напомним, Никитин возглавил ЦСКА в июне 2025 года. В сезоне-2024/2025 специалист взял Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом».

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также взяла три Кубка Континента (2019, 2020, 2021).