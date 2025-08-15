«От таких игроков не отказываются». Плющев — о переходе Ливо в «Трактор»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход канадского нападающего Джоша Ливо в «Трактор». Ранее хоккейное агентство Titan Sport сообщило, что канадец продолжит карьеру в клубе из Челябинска.

«Судя по всему, там были какие-то финансовые проблемы. Всё-таки Ливо — не дешёвый игрок, один из лучших снайперов лиги. Что ж, каждый начинает жить по тем возможностям, которые имеет. Понятно, что от таких игроков не отказываются. А «Трактор» с учётом тех задач, которые перед командой поставлены, сделал очень хорошее приобретение», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024 и провёл за клуб 122 матча. В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ.