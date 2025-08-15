Панарин — 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Рейнджерс» по версии The Hockey News

Журналист издания The Hockey News Адам Прото назвал возможных кандидатов на роль капитана «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2025/2026. В список также вошёл российский форвард Артемий Панарин. Напомним, клуб из Нью-Йорка остался без капитана после обмена Джейкоба Трубы в «Анахайм Дакс» по ходу прошлого регулярного чемпионата.

Пять возможных вариантов развития событий по версии The Hockey News:

1. Артемий Панарин;

2. Джей Ти Миллер;

3. Адам Фокс;

4. Винсент Трочек;

5. Не назначать никого.

«Если никто не готов к этим обязанностям, не нужно назначать кого-то на должность капитана просто так, особенно на таком большом рынке, как у «Рейнджерс». Лучше набраться терпения и дать игроку раскрыться в качестве лидера, прежде чем его назначат капитаном», – написал Прото.