«Торпедо» объявило о переходе защитника Дмитрия Бреуса в «Барыс» на правах аренды

Защитник «Торпедо» и сборной Казахстана Дмитрий Бреус ближайший сезон проведёт в астанинском «Барысе», сообщает пресс-служба нижегородского клуба в телеграм-канале. Арендное соглашение заключено до окончания сезона-2025/2026.

«Желаем Дмитрию продуктивного сезона, успешной игры и только прогресса во всех направлениях!» — говорится в сообщении «Торпедо».

В минувшем сезоне 21-летний игрок обороны провёл в составе нижегородской команды 17 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Всего на счету Бреуса 36 игр в КХЛ (все — за «Торпедо), в которых он заработал 6 (2+4) очков.