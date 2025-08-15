Скидки
Хоккей

«Можно поставить пятёрку». Артюхин — о селекции «Спартака»

«Можно поставить пятёрку». Артюхин — о селекции «Спартака»
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о трансферной кампании московского «Спартака» в это межсезонье.

«Самое основное — костяк в «Спартаке» сохранился. Какие-то ребята ушли, однако на их место пришли хорошие хоккеисты. Отмечу подписание Тодда. Это очень хорошее приобретение для клуба. И, конечно, что Ружичка остался в команде. Контракт на два сезона — классная работа спартаковского менеджмента. Молодцы, что его оставили. Парень очень хорошо проявил себя в КХЛ, особенно во второй части сезона. Сначала втягивался, привыкал к нашему хоккею, но вторая половина — шикарная. Забрасывал много шайб, полезно играл на команду. Уверен, этот сезон он ещё лучше проведёт. Это огромнейшее усиление для «Спартака».

Слышал, у него были переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги. С ним «Спартак», возможно, сможет пройти дальше в Кубке Гагарина. Выводы сделали, поэтому шансы хорошие. Думаю, полуфинал для «Спартака» будет отличным результатом, если учитывать бюджет клуба. С теми ресурсами, которые есть, им можно поставить пятёрку за летнюю трансферную кампанию», — цитирует Артюхина Legalbet.

