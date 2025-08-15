Скидки
Гендиректор «Авангарда» ответил, рассматривал ли клуб подписание Джоша Ливо

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков рассказал, интересовался ли клуб канадским нападающим Джошем Ливо. В среду, 13 августа, «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с хоккеистом по обоюдному согласию.

– Сейчас на рынок выходил Ливо. Вы его рассматривали?
– Он, безусловно, классный игрок, всё уже доказал. У нас есть ребята, которые с ним играли, так что полная информация по нему у нас есть. Моё личное мнение: в плей-офф он вёл себя как-то странно, и, наверное, здесь могут быть сомнения. Мы же понимаем, что регулярка – это подготовка к главному этапу сезона. А там у него были проблемы. Нам же нужен центральный нападающий, а Ливо – отличный крайний, да ещё и очень дорогой, – приводит слова Чистякова «ВсеПроСпорт».

Ранее хоккейное агентство Titan Sport сообщило, что канадец продолжит карьеру в челябинском «Тракторе».

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

