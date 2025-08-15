Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Ковальчук рассказал молодым хоккеистам, как нужно добиваться успеха

Илья Ковальчук рассказал молодым хоккеистам, как нужно добиваться успеха
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук дал совет молодым хоккеистам: не сбиваться с пути и окружать себя правильными людьми.

— Какой главный совет вы бы дали сейчас молодым хоккеистам?
— Не сбиваться с пути. Ставить перед собой цель и идти к ней. Это самое важное. В современном мире очень много факторов, которые могут увести не в ту сторону. А ради того, чтобы чего-то достичь, нужно от много отказаться. Кто эту истину быстрее поймёт, у того обязательно всё получится. И, конечно, ещё очень важно, чтобы рядом с тобой на протяжении карьеры были правильные люди, — приводит слова Ковальчука Legalbet.

Последним клубом 42-летнего Ковальчука был московский «Спартак», за который он играл в КХЛ с декабря 2023 года по март 2024 года. Всего в КХЛ Илья провёл 432 матча, в которых набрал 404 очка — забросил 174 шайбы и отдал 230 результативных передач с показателем полезности «+58». В НХЛ российский нападающий принял участие в 926 встречах, набрав 876 очков — забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи.

Материалы по теме
Илья Ковальчук поделился ожиданиями от игры СКА под руководством Игоря Ларионова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android