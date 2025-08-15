Скидки
Хоккей

Давыдов: я не противник Хартли, Буше или Галлана, но конкуренция должна быть равной

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал о своём отношении к канадским тренерам в КХЛ.

– В КХЛ широко обсуждается появление очередного тренера-легионера – Жерара Галлана в китайском клубе. Что думаете?
– Думаю, что в наш хоккей возвращается мода на тренеров-легионеров. Это нам ещё повезло, что из-за политики в КХЛ почти не едут европейские тренеры, Иначе компанию Буше и Галланам уже составляли бы чехи и финны. Я всегда был и всегда буду сторонником наших тренеров. Если им доверять так же, как легионерам, то наша школа будет расти. А пока канадцам разрешается всё, тогда как российские тренеры работают под постоянным током.

– Вы – противник канадских тренеров?
– Одно время к нам из Северной Америки ехали совсем непонятные специалисты – типа Торчетти. Но про Хартли, Буше или Галлана такого не скажешь, это ребята с опытом и именем. Я – не противник специалистов такого уровня. Но повторю главное – конкуренция должна быть равной. А пока её нет, – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

