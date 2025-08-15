Игрок «Авангарда» Якупов: когда увидел новость про «Шанхай Дрэгонс», чуть-чуть обалдел

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о своём отношении к тому, что «Куньлунь Ред Стар» этим летом переехал в Санкт-Петербург и сменил название на «Шанхай Дрэгонс». Напомним, хоккеист выступал за китайский клуб в 2024 году.

«Мне, честно говоря, без разницы, что происходит с «Куньлунем», потому что это никак не отразится на мне, я выступаю за другую команду. Не хочу глубоко влезать в эту тему. Конечно, когда сообщили эту новость, я чуть-чуть обалдел. Но не сказать, что сильно удивился. У нас много чего может произойти, межсезонье — тому пример. «Витязь» вообще исчез из КХЛ. Раз «Куньлунь» переехал в Санкт-Петербург, взял другое название, значит, у него были резоны так сделать. Мне есть о чём переживать, помимо этого, есть чем заняться», — приводит слова Якупова «РБ Спорт».