Хоккей

«Детройт» подписал защитника Трэвиса Хэмоника из «Оттавы» на один сезон

«Детройт Ред Уингз» официально объявил о подписании годового контракта с 34-летним защитником Трэвисом Хэмоником. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $ 1 млн.

В прошлом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Хэмоник провёл 59 матчей за «Оттаву Сенаторз», набрав 7 (1+6) очков при полезности «-15». При его участии «Сенаторз» впервые с 2017 вышли в плей-офф.

Всего за карьеру Хэмоник провёл 900 игр в НХЛ, выступая за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Айлендерс», и набрал 242 (53+189) очка. Защитник был выбран «Айлендерс» во втором раунде под 53-м общим номером на драфте НХЛ 2008 года.

Новости. Хоккей
