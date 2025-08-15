Скидки
Защитник «Трактора» Прибыльский: в Челябинске всё сделано для того, чтобы прийти к Кубку

Защитник «Трактора» Андрей Прибыльский высказался о новом контракте с челябинской командой. Ранее игрок обороны заключил одностороннее соглашение с клубом до конца сезона-2026/2027.

– Ты подписал новый двухлетний контракт. Означает ли это, что тебя в Челябинске всё устраивает?
– Конечно! Мне здесь всё нравится — и организация, и болельщики. Город живёт хоккеем, все поддерживают команду. Всё сделано для того, чтобы прийти к Кубку. В прошлом сезоне немного не хватило.

К своим целям тоже иду не останавливаясь. Нужно закрепиться в основном составе, постоянно играть и набирать очки. Хочется выполнить всё — и Кубок завоевать, и личных целей достичь, – приводит слова Прибыльского пресс-служба «Трактора».

24-летний Андрей Прибыльский появился в расположении команды в конце декабря 2024-го после обмена с московским «Динамо». В прошедшем сезоне хоккеист провёл за чёрно-белых 13 матчей в регулярном чемпионате и заработал показатель полезности «+5» без набранных очков. Вместе с «Трактором» Прибыльский стал серебряным призёром чемпионата КХЛ.

