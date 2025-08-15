Скидки
«Флорида» продлила контракт с защитником Майклом Беннингом на год

«Флорида Пантерз» на своём официальном сайте объявила, что клуб достиг соглашения с защитником Майклом Беннингом о новом годичном контракте. Отмечается, что соглашение носит двусторонний характер.

23-летний игрок обороны в минувшем сезоне провёл 54 матча за фарм-клуб «Флориды» в АХЛ. Он набрал 32 (9+23) очка в составе «Шарлотт Чекерс». Защитник также отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами в 18 играх плей-офф и помог «Чекерс» выйти в финал Кубка Колдера.

За последние два сезона Беннинг принял участие в 126 встречах АХЛ в составе «Чекерс», набрав 58 (18+40) очков. Хоккеист был выбран «Флоридой» в четвёртом раунде под общим 95-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

