«Металлург» одержал победу на Кубке Минска, обыграв местное «Динамо»
В столице Беларуси завершился очередной матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались местное «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 3:1 одержали гости.
Кубок Минска . Кубок Минска
15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Маклюков, Канцеров) – 08:13 (5x5) 0:2 Силантьев (Ткачёв, Канцеров) – 11:04 (5x5) 0:3 Коротков – 32:00 (5x5) 1:3
На девятой минуте встречи нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил первый гол. Две минуты спустя Силантьев оформил дубль. На 32-й минуте нападающий гостей Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота минчан. На 54-й минуте нападающий хозяев Андрей Стась сократил отставание и установил окончательный счёт — 1:3.
Для «Динамо» этот матч был последним в рамках турнира. «Металлургу» ещё предстоит сыграть с «Адмиралом». Встреча состоится 17 августа.
