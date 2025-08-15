«Металлург» одержал победу на Кубке Минска, обыграв местное «Динамо»

В столице Беларуси завершился очередной матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались местное «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

На девятой минуте встречи нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил первый гол. Две минуты спустя Силантьев оформил дубль. На 32-й минуте нападающий гостей Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота минчан. На 54-й минуте нападающий хозяев Андрей Стась сократил отставание и установил окончательный счёт — 1:3.

Для «Динамо» этот матч был последним в рамках турнира. «Металлургу» ещё предстоит сыграть с «Адмиралом». Встреча состоится 17 августа.