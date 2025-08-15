Плющев: не исключаю, что в последующих контактах Путин и Трамп обсудят российский хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и не исключил, что в последующих контактах главы государств обсудят российский хоккей.

«Думаю, на предстоящей встрече станут обсуждаться настолько острые вопросы, что с гуманитарными темами они связаны не будут. В то же время стороны настраиваются и на повторные встречи, контакты. Не исключаю, что в ближайшем общении — возможно, уже телефонном — может быть поднят и вопрос российского хоккея. Скорее всего, эта работа будет проделана здесь, нежели со стороны спортивных чиновников», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».