«Монреаль» может обменять голкипера Прайса, который не играет с 2022 года — RG

«Монреаль Канадиенс» может обменять голкипера Кэри Прайса, чтобы получить возможность провести другие сделки по усилению состава. Об этом сообщает RG.

«Сейчас «Канадиенс» изучают рынок обменов. Всё внимание приковано к 1 сентября, речь идёт о Кэри Прайсе. Как только контракт Прайса будет обменян, у них появятся место под потолком зарплат и потенциал для последующих трейдов.

У Кента Хьюза (генменеджер «Монреаля». — Прим. «Чемпионата») и Джеффа Гортона (вице-президент «Канадиенс» по хоккейным операциям. — Прим. «Чемпионата») часто открывается второе дыхание в августе и сентябре, когда дело касается обменов», – пишет RG со ссылкой на источники.

37-летний Кэри Прайс — олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады. Он был вынужден приостановить карьеру из-за тяжёлой травмы в 2022 году. Всего на его счету в Национальной хоккейной лиге 712 встреч, в которых была одержана 361 победа. Голкипер установил рекорды франшизы по количеству матчей и побед. Прайс становился обладателем «Везина Трофи» и «Харт Трофи» в 2015 году.