Гендиректор «Авангарда» — о Ткачёве: то, что требует Ги Буше, не совсем подходит Володе

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался об уходе нападающего Владимира Ткачёва из клуба. Напомним, 19 июля «ястребы» расторгли контракт с хоккеистом, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».

«Вот буквально вчера на тренировке спросил у коллег, которые отлично разбираются в хоккее: «Отбросим все обстоятельства – смог бы Володя сейчас в этой команде соответствовать требованиям тренера?» И ответ был: «Нет. Он другой хоккеист».

Уверен, что, например, в «Металлурге» у него всё получится, потому что они играют в другой хоккей. То, что требует наш тренер, не совсем подходит Володе. Такое бывает. Это не вопрос личного конфликта или того, что мы «исполняли волю» тренера, хотели отправить Володю в Канаду. Наоборот, это была наша идея: если между игроком и тренером есть неполное взаимопонимание, лучше не терять время, обсудить всё.

Мне вообще не нравится ситуация, когда люди уезжают на лето со шлейфом негативных эмоций после поражения в плей-офф. Канадские тренеры, например, уезжают за границу, и этот осадок с ними уходит. Мы видели, что у Вовы поменялось отношение, он был готов к диалогу. Думали: «Давайте не тянуть, а сразу всё обсудим». К сожалению, быстро решить вопрос с визой не получилось.

Нормальная тренерская работа, когда специалист говорит: «У меня другие требования к игрокам на этих позициях». Неважно, насколько игрок талантлив и какой у него контракт – если он будет страдать от несоответствия требованиям и команда не получит нужного перформанса, значит, пора расставаться», – цитирует Чистякова «ВсеПроСпорт».