Сборная Швеции U18 победила Финляндию U18 на Кубке Глинки/Гретцки, отыгравшись с 2:5

В Тренчине (Словакия) завершился матч 1/2 финала международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки между национальными командами Швеции U18 и Финляндии U18. Победу одержали шведские хоккеисты со счётом 6:5 в овертайме.

В составе сборной Швеции отличились Маркус Нордмарк (дважды), Аксель Элофссон (дважды) и Боссе Мейер. За финскую команду заброшенными шайбами отметились Оливер Суванто, Вильхо Ванхатало, Оскар Хемминг, Лука Аркко и Саму Алалаури. В овертайме сильнее оказались шведы.

Отметим, что по ходу встречи Швеция проигрывала со счётом 2:5.

Таким образом, шведская сборная вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Канада U18 — США U18.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.