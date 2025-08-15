Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция U18 — Финляндия U18, результат матча 15 августа 2025 года, счет 6:5 ОТ, Кубок Глинки/Гретцки

Сборная Швеции U18 победила Финляндию U18 на Кубке Глинки/Гретцки, отыгравшись с 2:5
Аудио-версия:
Комментарии

В Тренчине (Словакия) завершился матч 1/2 финала международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки между национальными командами Швеции U18 и Финляндии U18. Победу одержали шведские хоккеисты со счётом 6:5 в овертайме.

Кубок Глинки/Гретцки . 1/2 финала
15 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Швеция U18
Окончен
6 : 5
ОТ
Финляндия U18
1:0 Нордмарк (Пальме, Андерссон) – 04:24 (5x5)     1:1 Суванто (Вахльроос, Хемминг) – 22:32 (5x5)     2:1 Элофссон (Андерссон) – 24:45 (5x5)     2:2 Ванхатало (Лайтинен, Пиипаринен) – 41:03 (5x5)     2:3 Хемминг (Уронен, Вахльроос) – 42:53 (5x5)     2:4 Аркко (Суоминен, Уронен) – 44:44 (5x5)     2:5 Алалаури (Карассаари) – 48:02 (5x5)     3:5 Элофссон (Херманссон) – 49:13 (5x5)     4:5 Мейер (Херманссон, Исакссон) – 53:17 (5x5)     5:5 Нордмарк (Элофссон, Густафссон) – 57:33 (5x5)     6:5 Нордмарк (Элофссон) – 62:27 (5x5)    

В составе сборной Швеции отличились Маркус Нордмарк (дважды), Аксель Элофссон (дважды) и Боссе Мейер. За финскую команду заброшенными шайбами отметились Оливер Суванто, Вильхо Ванхатало, Оскар Хемминг, Лука Аркко и Саму Алалаури. В овертайме сильнее оказались шведы.

Отметим, что по ходу встречи Швеция проигрывала со счётом 2:5.

Таким образом, шведская сборная вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Канада U18 — США U18.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

Календарь Кубка Глинки/Гретцки
Турнирная таблица Кубка Глинки/Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android