Канада U18 — США U18, результат матча 15 августа 2025 года, счёт 3:4 Б, Кубок Глинки/Гретцки

Сборная США U18 вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв Канаду U18 в серии буллитов
Аудио-версия:
Комментарии

В чешском Брно завершился матч 1/2 финала международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки между сборными Канады U18 и США U18. Победу в серии буллитов одержали американские хоккеисты со счётом 4:3.

Кубок Глинки/Гретцки . 1/2 финала
15 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Канада U18
Окончен
3 : 4
Б
США U18
0:1 Дэвидсон (Клепов) – 05:14 (5x4)     1:1 Белчетц (Жилкин) – 20:34 (5x5)     1:2 Пухнер (Роговски, Пеннер) – 28:32 (5x5)     1:3 Зелински – 38:58 (5x5)     2:3 Лоуренс (Лин) – 43:00 (5x4)     3:3 Престон – 54:55 (5x5)     3:4 Клепов – 70:00    

Заброшенными шайбами в составе команды США отметились Ноа Дэвидсон, Люк Пухнер, Блейк Зелински. За канадцев голы забили Итан Белчетц, Тайнэн Лоуренс. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказалась сборная США.

Таким образом, американские хоккеисты вышли в финал турнира, где встретятся с командой Швеции.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

