Сборная США U18 вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв Канаду U18 в серии буллитов

В чешском Брно завершился матч 1/2 финала международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки между сборными Канады U18 и США U18. Победу в серии буллитов одержали американские хоккеисты со счётом 4:3.
Заброшенными шайбами в составе команды США отметились Ноа Дэвидсон, Люк Пухнер, Блейк Зелински. За канадцев голы забили Итан Белчетц, Тайнэн Лоуренс. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказалась сборная США.
Таким образом, американские хоккеисты вышли в финал турнира, где встретятся с командой Швеции.
Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.
