Щитов — об Овечкине: в этом сезоне все захотят увидеть живую легенду

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов оценил роль российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в мировом хоккее.

«Доходность «Вашингтона» во многом зависит от Овечкина. Сколько внимания он привлёк в прошлом сезоне? Весь мир следил, когда он побьёт рекорд Гретцки. Конечно, все будут стремиться посетить его матчи и увидеть живую легенду», — приводит слова Щитова LiveResult.

В апреле этого года 39-летний Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

