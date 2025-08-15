Скидки
Брэди Ткачук: многие дети в США пришли в хоккей после «Чуда на льду» в 1980-м

Нападающий «Оттавы Сенаторз» и сборной США Брэди Ткачук заявил, что многие дети в США пришли в хоккей после «Чуда на льду».

– Брэди, ты играешь в канадском городе и одновременно пытаешься взять олимпийское золото для США. Каково это?
– Если основываться на опыте, ситуация становится несколько иной: все, кто поддерживает тебя изо дня в день, не хотят, чтобы ты победил. Твоя детская мечта – выиграть Кубок Стэнли и золотую медаль для своей страны. Я знаю, что это всегда были наши с братом две главные цели.

Многие пришли в хоккей после «Чуда на льду» 1980 года. И теперь у нас есть возможность проложить путь для следующего поколения детей в США, которые, вероятно, не стали бы играть в хоккей, если бы не увидели игру [сборной] США на Олимпиаде. Мы играем не только за себя, но и за страну, и за следующее поколение детей, – приводит слова Ткачука ESPN.

«Чудом на льду» был назван хоккейный матч между сборными СССР и США, прошедший 22 февраля 1980 года на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Советская команда в статусе действующих чемпионов мира и Олимпийских игр неожиданно уступила сборной, составленной из игроков студенческих команд. Выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, сборная США взяла золотые медали.

