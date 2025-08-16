Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я заслуживаю шанса». Кадри — о возможности попадания в сборную Канады на ОИ

«Я заслуживаю шанса». Кадри — о возможности попадания в сборную Канады на ОИ
Комментарии

Нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри считает, что должен быть в числе претендентов на попадание в олимпийскую сборную Канады. Отметим, что в начале августа его исключили из расширенного списка 42 игроков, принимавших участие в тренировочном лагере национальной команды.

«Я чувствую, что заслуживаю шанса. Думаю, за последние несколько сезонов я это доказал своей статистикой, это говорит само за себя.

Честно говоря, это была бы просто мечта — каким-то образом пробиться в эту команду. Раньше у меня были небольшие шансы. Я с нетерпением жду возможности, но понимаю, что мне нужно играть хорошо. Я был бы очень рад попасть в эту команду. Думаю, меня стоит рассмотреть», — цитирует Кадри The Athletic.

Материалы по теме
Стал известен состав сборной Канады на сбор перед Олимпийскими играми — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android