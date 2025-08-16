«Я заслуживаю шанса». Кадри — о возможности попадания в сборную Канады на ОИ

Нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри считает, что должен быть в числе претендентов на попадание в олимпийскую сборную Канады. Отметим, что в начале августа его исключили из расширенного списка 42 игроков, принимавших участие в тренировочном лагере национальной команды.

«Я чувствую, что заслуживаю шанса. Думаю, за последние несколько сезонов я это доказал своей статистикой, это говорит само за себя.

Честно говоря, это была бы просто мечта — каким-то образом пробиться в эту команду. Раньше у меня были небольшие шансы. Я с нетерпением жду возможности, но понимаю, что мне нужно играть хорошо. Я был бы очень рад попасть в эту команду. Думаю, меня стоит рассмотреть», — цитирует Кадри The Athletic.